Famiglia: Rosolen, 6 milioni per i centri estivi nel triennio 2021-23

Trieste, 27 nov - Sei milioni di euro per i centri estivi,ripartiti in due milioni di euro per ciascuna annualità deltriennio 2021-2023. È la cifra prevista da un emendamento allaLegge di stabilità approvato questa mattina dalla Giuntaregionale su proposta dell'assessore alla Famiglia AlessiaRosolen.

"Nonostante sia difficile fare previsioni realistiche sullasituazione che si verrà a verificare nei prossimi mesi - haspiegato l'assessore -, abbiamo la certezza che i servizidedicati ai bambini per il periodo estivo resteranno preziosi e,per molti versi, imprescindibili. Abbiamo deciso quindi digarantire due milioni per ciascun anno nel prossimo triennio,quale segnale di impegno che diventa strutturale. In questi mesi,anche quelle che sembravano essere certezze granitiche hannoiniziato ad oscillare: obiettivamente, i servizi dedicati aibambini e ai ragazzi assumono proporzioni addirittura piùrilevanti in questa fase, anche alla luce di una serie diimplicazioni sociali e psicologiche determinate da unaquotidianità castigata rispetto agli standard abituali".

"Il fondo per i centri estivi è stato istituito, per la primavolta, nel 2020 e assegna agevolazioni ai nuclei famigliari conun Isee pari o inferiore ai 30mila euro - ha ricordato Rosolen -.Le modalità di presentazione delle domande e l'erogazione deicontributi verranno stabilite nei prossimi mesi. Lo scorso anno,nonostante le incertezze, i dubbi, la necessità di adeguarsi amisure previste da Inps e governo, sono stati avviati oltre 350progetti di centri estivi; la Regione e i Comuni stannoconcludendo la fase di erogazione dei contributi alle famiglie. Questo significa che, appena è stato possibile, associazioni,enti e famiglie hanno scelto di credere in questo progetto. LaRegione c'è e confida di potenziare misure e strumenti persostenere questi percorsi".

"Nei prossimi mesi - ha proseguito Rosolen - continueremo amisurarci con la capacità di essere resilienti, flessibili eabili nel trovare un equilibrio tra protocolli sanitari,interventi nazionali, senso di responsabilità e l'obiettivo diaccogliere le richieste dei territori e dei soggetti gestorisenza abbassare l'asticella degli standard qualitativi.L'auspicio è che, a giugno, potremo tirare un sospiro di sollievoripensando a questi mesi come una prova impegnativa ma superatabrillantemente".

"La certezza è che, a prescindere dalle contingenze, il serviziodei centri estivi ci sarà e la Regione continuerà a investire conconvinzione, risorse e impegno. Il budget rientra nella CartaFamiglia, misura finalizzata a promuovere e sostenere i nucleifamiliari con i figli a carico mediante l'attribuzione diagevolazioni e riduzioni di costi e tariffe" ha conclusol'assessore.

