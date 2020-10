Eventi: Zannier, Benini giornalista che ha divulgato territorio Fvg

Udine, 14 ott - "Un giornalista che, con la sua conoscenza e professionalità, non ha solo permesso di valorizzare il territorio friulano, ma anche di nobilitare una professione e la divulgazione delle notizie nel modo più corretto possibile".



Lo ha detto l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier partecipando oggi a Udine in sala Ajace alla consegna dei premi della 1. edizione del concorso giornalistico dedicato alla memoria di Isi Benini. Indetta dall'Associazione della stampa agricola del Friuli Venezia Giulia (Arga), l'iniziativa intende valorizzare la figura di uno dei padri del giornalismo enogastronomico regionale che per anni, dopo una lunga esperienza al Messaggero Veneto, ha guidato la redazione di Udine della Rai. Il premio ha anche lo scopo di favorire la riscoperta e la trasmissione delle eccellenze della città di Udine e del Friuli Venezia Giulia.



Alla presenza del presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, dell'assessore comunale alla Cultura Fabrizio Cigolot e del presidente provinciale dell'Arga Carlo Morandini, Zannier ha evidenziato l'importanza dell'eredità lasciata dal giornalista e grande appassionato del mondo agricolo.



"La coerenza e la correttezza dell'informazione - ha detto l'esponente dell'esecutivo Fedriga - sono due elementi importanti poiché permettono di ampliare la platea dei fruitori delle notizie non relegandole alla cerchia ristretta degli addetti ai lavori. Questi due aspetti, legati alla semplicità di esposizione tanto a video quanto sulla carta stampata, hanno caratterizzato la figura di Isi Benini; quando c'è la possibilità di avere a che fare con un soggetto professionalmente dedicato a dare una notizia, che si è distinto per la sua capacità narrativa e di relazioni, si è di fronte ad un uomo che racchiude un valore aggiunto al difuori della notizia stessa, capace di nobilitare il territorio che rappresenta". ARC/AL/pph



© RIPRODUZIONE RISERVATA