Eventi: Roberti, "Make faire" potente strumento per divulgare scienza

Trieste, 25 giu - "Un'esperienza entusiasmante, perchè da un lato permette di far conoscere al cittadino comune i risvolti più interessati della scienza e, dall'altra, di portare alla luce anni di impegnativo lavoro compiuto all'interno delle aule e dei laboratori. Un modo semplice per appassionare adulti e bambini ad una realtà che è uno dei punti di forza di questa città". Lo ha detto l'assessore alle Autonomie Locali Pierpaolo Roberti intervenendo oggi alla conferenza stampa di presentazione di "Maker Faire Trieste", due giorni di festa dell'ingegno, creatività, scienza e tecnologia nel centro del capoluogo giuliano, manifestazione in programma sabato 18 e domenica 19 settembre in Piazza Unità d'Italia. Ricordano che il 2020 è stato l'anno in cui Trieste si è potuta fregiare dell'appellativo di città della scienza, l'esponente dell'esecutivo regionale ha posto in evidenza come manifestazioni quali il Maker faire siano di fondamentale importanza per contribuire a diffondere la conoscenza. "Da una parte - ha detto Roberti - c'è il grande lavoro compiuto dai ricercatori, certamente difficile da capire per chi non è addentro a questo specifico settore. Dall'altro ci sono le istituzioni che si occupano di far conoscere i risvolti pratici degli studi superiori, aprendo così le porte della scienza alla cittadinanza. Quest'ultima operazione di divulgazione è molto importante e deve essere valorizzata ancora di più; la scienza non può e non deve restare chiusa nel palazzo ma ha bisogno di uscire allo scoperto, appassionando i giovani e la gente comune". "Per questo motivo - ha aggiunto Roberti - la Regione continuerà a sostenere la manifestazione, in una location qual è piazza Unità d'Italia a Trieste che non solo è il cuore pulsante di una città della scienza, ma è anche il posto in cui chiunque, anche solo passeggiando, può entrare in contatto con la bellezza delle scoperte. L'auspicio - ha concluso l'assessore regionale - è che ci sia sempre più attenzione verso questo settore e che la manifestazione possa compiere ulteriori passi in avanti, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone". ARC/AL/ep

