Eventi: Regione, concerto è miglior modo per ripresa lezioni Uccellis

Europa sfondo e contesto di nuovi progetti nelle scuole



Trieste, 22 set - Quale miglior modo per iniziare un'avventura se non con la musica, perché l'anno scolastico è un'avventura speciale e unica, ancora di più oggi dopo le incertezze, le paure e la dad, imposte dalla pandemia.



È la riflessione che l'assessore regionale alle Finanze ha portato in occasione del concerto dell'Amadeus Adriatic Orchestra a Udine al chiostro dell'Educandato Uccellis nell'ambito del festival "Note di spezie".



L'augurio migliore che possiamo farci in questo momento, ha osservato l'assessore alle Finanze, è che sia l'inizio non solo di un nuovo anno di scuola, ma un vero ritorno alla normalità, anche di ciò che poteva sembrare noioso e pesante a volte, ma che adesso si riveste di un significato profondo. Un'occasione per riscoprire il piacere di stare assieme, condividere emozioni, paure, sentimenti e di ritrovare compagni e insegnanti per correre insieme verso il futuro. Un futuro che, ha rilevato l'assessore, abbiamo oggi più che mai nelle nostre mani e che soprattutto è nelle mani dei giovani, chiamati a costruirlo con passioni, conoscenze, speranze e sogni.



L'Educandato statale Collegio Uccellis offre un percorso completo che va dalla Scuola primaria ai quattro diversi indirizzi dei Licei (Liceo classico europeo, Liceo delle scienze umane, Liceo scientifico internazionale cinese e Liceo musicale/coreutico ad indirizzo coreutico). Si tratta, secondo l'assessore, di un'offerta particolarmente qualificante, di livello internazionale.



Prima di ringraziare l'Amadeus Adriatic Orchestra e il maestro Stefano Sacher, gli studenti - che hanno preparato letture di Dante nella ricorrenza dei 700 anni - e la dirigente Anna Maria Zilli, l'esponente della Giunta regionale ha annunciato che è interesse dell'Amministrazione del Friuli Venezia Giulia dar vita a nuovi progetti che abbiano uno sfondo e un respiro europeo, in linea con la vocazione incarnata dall'Uccellis. Merita infine di essere valorizzato, a giudizio dell'assessore, il chiostro dell'Educandato che costituisce un pezzo altamente rappresentativo della storia e della bellezza del Friuli. ARC/Com/pph





© RIPRODUZIONE RISERVATA