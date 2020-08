Trieste, 3 ago - Un percorso turistico notturno che tradizionalmente arricchisce nei mesi estivi l'offerta turistica della città di Trieste e che in un anno di transizione come quello attuale segnato dalla pandemia viene riproposto simboleggiando così la capacità di ripartenza di una regione come il Friuli Venezia Giulia, territorio che ha saputo contenere al meglio la diffusione del contagio e oggi garantisce iniziative e attrattive fruibili in piena sicurezza dai visitatori.



È questo in sintesi il commento dell'assessore alle Autonomie locali che oggi in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, ha partecipato alla presentazione de "La magia del golfo di Trieste", percorso turistico notturno nato da un'idea dell'Airsac Europa e sostenuto dalla Regione, che dal 7 agosto al 30 settembre, a bordo dell'imbarcazione Delfino verde, consentirà di godere delle bellezze della città dal mare e di conoscerne le peculiarità attraverso la narrazione radiofonica realizzata con tecnica teatrale, che ha per protagonisti il delfino Oliver e la sirena Evelyn.



L'iniziativa, come ricordato dall'assessore, dimostra come il settore turistico della città, in ascesa nei mesi precedenti al lockdown, sia stato capace di reagire alla crisi legata all'emergenza epidemiologica e, superando le difficoltà, di essere in grado di offrire un'ospitalità attrattiva e sicura.



L'itinerario notturno toccherà i siti di interesse della città lungo la costa, lambendo anche Muggia. A bordo saranno osservate le misure di contenimento previste e attualmente in vigore per il trasporto pubblico regionale. ARC/CCA/pph



