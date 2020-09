Eventi: Fedriga, Contea esempio di promozione del territorio

Gorizia, 24 set - Questa manifestazione è un esempio di promozione, in massima sicurezza, della bellezza e della tipicità del nostro territorio. Inoltre è anche un'occasione per rilanciare il logo 'Io Sono Friuli Venezia Giulia', come strumento per diffondere in maniera semplice e diretta la conoscenza della nostra regione e dei suoi prodotti tipici, con la prospettiva di allargare in futuro la portata di questa azione anche alla cultura.



Lo ha detto oggi a Gorizia il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, all'inaugurazione dell'evento "Contea, profumi di cultura europea", a cui hanno partecipato tra gli altri anche l'assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano Callari, e il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. La manifestazione, che intreccia storia, cultura ed enogastronomia, si protrarrà fino a domenica 27 settembre.



Lo stesso Fedriga, mettendo l'accento sulla peculiarità transfrontaliera e internazionale del capoluogo isontino "che poche città hanno al mondo", ha ribadito il pieno e convinto appoggio della Regione alla candidatura di Gorizia-Nova Gorica a Capitale europea della cultura 2025, in attesa di conoscere il prossimo 18 dicembre quale sarà la decisione che verrà presa dall'apposita giuria.



"Dobbiamo dimostrare - ha concluso il Governatore - come in questo particolare momento il Friuli Venezia ha la capacità di andare avanti, coniugando la continuazione delle attività all'adempimento alle prescrizioni di prevenzione sanitaria, al fine di garantire la massima sicurezza alle persone". ARC/GG/al



