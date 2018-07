Eventi: Bini, da 9/7 bando progetti mirati con maggiori risorse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 6 lug - La Regione ha approvato il secondo bando per il 2018 riferito alla linea contributiva per progetti, manifestazioni e iniziative promozionali mirati alla promozione turistica del territorio."Questo secondo bando ci permetterà di fornire ulteriori risposte all'intero territorio regionale nell'ottica della promozione e valorizzazione turistica", ha commentato l'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini. Sotto il profilo della copertura economica l'assessore ha prospettato che "già nella legge di assestamento di bilancio che il Consiglio regionale esaminerà a fine luglio sarà previsto un incremento delle risorse attualmente disponibili con l'obiettivo di dare concreta risposta a quante più istanze possibili"."Ho chiesto in tal senso agli uffici, che ringrazio per il lavoro svolto, un'analitica ricognizione - ha assicurato Bini - di tutte le economie possibili per ampliare il budget, fermo restando che, come a tutti noto, la prossima manovra di assestamento darà prioritariamente risposte a sanità ed enti locali. Tuttavia, ritengo il comparto un'eccellenza che crea ricchezza e quindi è stato fatto uno sforzo importante per continuare a sostenerlo".Le domande di contributo potranno essere presentate, esclusivamente tramite la procedura informatizzata accessibile dalla pagina web del sito istituzionale della Regione (http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turism o/FOGLIA80/) a partire dalle ore 10 di lunedì 9 luglio e fino alle ore 12 di giovedì 2 agosto.Saranno ammessi a valutazione i progetti, le manifestazioni e le iniziative che favoriscono la promozione turistica del Friuli Venezia Giulia, il cui periodo di svolgimento è compreso tra l'11 gennaio 2018 e il 15 marzo 2019, sempreché non siano già stati oggetto di finanziamento con il precedente bando per la medesima linea contributiva, la cui graduatoria è stata approvata con decreto del 29 marzo scorso. ARC/SSA/fc