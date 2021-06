Esuli: Roberti, importante far conoscere i drammi delle foibe ed esodo

Trieste, 17 giu - "Al direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano va il nostro più caloroso ringraziamento per il suo costante impegno nel far conoscere agli italiani con correttezza e completezza il dramma delle foibe e dell'esodo. In una intervista al Piccolo si possono leggere le motivazioni di questo interessamento, iniziato negli anni '80 con l'incontro con alcuni esuli che a Napoli si portavano nel cuore l'identità e i simboli della terra che avevano dovuto abbandonare". Con queste parole l'assessore alle Autonomie locali e ai Corregionali all'estero, Pierpaolo Roberti, ha partecipato alla cerimonia di consegna del Premio Histria Terra, attribuito annualmente a personalità che abbiano contribuito alla conoscenza e alla diffusione dei temi dell'esodo e delle foibe e difeso l'identità e i diritti degli esuli. Assegnato quest'anno a Gennaro Sangiuliano, è la prima volta che il Premio Histria Terra, istituito dell'Unione degli Istriani nel 2008, viene assegnato a un giornalista. "Per troppo tempo in Italia non si è parlato di questi drammi. Per troppo tempo - ha sottolineato Roberti - questi italiani sono stati completamente dimenticati dallo Stato. Fortunatamente le cose col tempo sono cambiate anche se c'è ancora tanto lavoro da fare, così come stanno facendo personalità importanti come Sangiuliano e realtà meritorie come l'Unione degli Istriani". "È nostro dovere - ha affermato l'assessore in conclusione - ricordare questi italiani che avevano abbandonato tutto, portando con sé solo la loro identità e l'Italia". ARC/RT/pph

© RIPRODUZIONE RISERVATA