Esof2020: EuroBio, per Fvg ricerca e innovazione obiettivi strategici

Trieste, 4 set - Attrarre le imprese puntando sull'alta formazione, l'innovazione e la ricerca, valorizzando e facendo conoscere le eccellenze di cui in questo campo il Friuli Venezia Giulia dispone.



Questo il concetto espresso oggi a Trieste dal governatore del Friuli Venezia Giulia nel corso del focus "EuroBioHighTech 2020 - Smart health: research for business innovation" realizzato nell'ambito di Esof2020.



Come sottolineato dal massimo esponente dell'Amministrazione regionale uno degli obiettivi è proprio quello di colmare un deficit di comunicazione che ha penalizzato la regione in termini di visibilità per quel che riguarda i centri di ricerca e gli enti di altissima formazione che operano in Friuli Venezia Giulia. Partendo dall'esempio di altri territori, che pur avendo una realtà complessiva di minore levatura scientifica sono riusciti a farsi conoscere con maggior successo.



Un altro valore aggiunto del Friuli Venezia Giulia, come è stato rimarcato, è quello che un investimento fatto in questa regione ha un territorio di riferimento di ampiezza internazionale: quello del Centro Europa.



Un particolare plauso è stato rivolto al settore locale del biomedicale, interprete di un significativo sviluppo industriale e che, partendo dalle peculiarità di questo particolare momento, vede importanti opportunità di crescita per il futuro.



Infine è stato ricordata dal vertice della Giunta regionale la costituenda Fondazione con Area Science Park per l'accompagnamento e lo sviluppo delle startup, al fine di rafforzare la crescita di quelle nuove imprese il cui prodotto spesso viene fagocitato da realtà internazionali più grandi, facendo perdere al territorio importanti opportunità di sviluppo. ARC/GG/pph



