Esodo: Regione sosterrà riqualificazione Campo profughi Padriciano

Trieste, 9 set - La Regione sosterrà attraverso uno stanziamento destinato all'Erpac dall'assessorato alla Cultura la ristrutturazione del Centro raccolta profughi Padriciano, gestito dall'Unione degli Istriani. Per superare le difficoltà legate al reperimento di stanziamenti attraverso i canali dedicati, l'Amministrazione regionale interverrà con risorse proprie e a breve partirà l'interlocuzione con i gestori del sito per individuare gli interventi prioritari.



Lo ha confermato l'assessore regionale alle Autonomie locali e corregionali all'estero durante il convegno dedicato al tricentenario di Gian Rinaldo Carli, uno dei più illustri personaggi istriani, che nel corso della propria vita fu scrittore, economista, storico e numismatico.



L'assessore, dopo aver elogiato l'Unione degli Istriani per la qualità dell'offerta di eventi culturali e il lavoro svolto per il mantenimento della storia e delle tradizioni istriane, ha rimarcato che anche l'Università di Trieste investirà nell'area di Padriciano per le attività legate alla fisica, quindi il recupero del Campo profughi rappresenta un tassello importante per la riqualificazione complessiva della zona. ARC/MA/pph





