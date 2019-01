Epifania: Riccardi a Spadone, illuminanti testimonianze per 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 6 gen - "La Messa dello Spadone è un evento importante e le testimonianze richiamate anche oggi durante la funzione religiosa, quella del Capo dello Stato sul senso di comunità e quella del Pontefice sulla 'buona politica', sono il miglior modo per orientare nell'unione di tutte le forze sociali, morali e politiche del nostro territorio e trasformare gli auspici in obiettivi concreti da realizzare nel 2019".Lo ha commentato il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi oggi a Cividale dove ha assistito alla Messa dello Spadone, una delle celebrazioni più significative del giorno dell'Epifania in Friuli Venezia Giulia.Il vicepresidente, che ha preso parte alla Santa Messa assieme al presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, ha osservato come "una tradizione come quella celebrata a Cividale, con riti e memorie suggestive e con una così ampia partecipazione della comunità, illumina il nostro inizio anno al meglio". ARC/EP