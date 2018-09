Enti locali: Zilli, via libera a nuove opere a Remanzacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 7 set - "Grazie alla norma che sblocca gli avanzi di bilancio anche degli Enti locali, approvata lo scorso luglio in Consiglio regionale, il Comune di Remanzacco (Ud) potrà ora realizzare le molte opere già cantierabili che ha in programma e che - ha spiegato l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli - mi sono state illustrate oggi nel corso di un incontro con la Giunta comunale guidata dal sindaco Daniela Briz".Evidenziando quanto il Comune friulano "rappresenti un esempio di amministrazione pubblica virtuosa", in accordo con l'assessore regionale al Territorio, Graziano Pizzimenti, Zilli ha assicurato all'Esecutivo locale la disponibilità delle risorse per la costruzione della nuova scuola primaria di Remanzacco.Zilli ha quindi recepito dal Comune la richiesta di abbandonare il progetto relativo alla tangenziale Est di Udine, sottolineando anche l'effetto positivo sotto il profilo socio-economico dell'ormai consolidata presenza di oltre mille militari nella caserma Severino Lesa che accoglie l'8. reggimento Trasporti e il 3. reggimento Artiglieria da montagna. ARC/FC