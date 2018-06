Enti locali: sciolti consigli comunali Dolegna e Tramonti Sotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 15 giu - I Consigli comunali di Dolegna del Collio e di Tramonti di Sotto sono stati sciolti.Lo ha deliberato oggi la Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, a seguito delle dimissioni dei primi cittadini Diego Bernardis e Giampaolo Bidoli, eletti nella scorsa tornata elettorale consiglieri regionali e quindi incompatibili a ricoprire anche la carica di sindaco. Il Consiglio e la Giunta dei due Comuni resteranno in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo Consiglio che avverrà fra il 15 aprile e il 15 giugno 2019. Le funzioni di sindaco fino all'elezione saranno svolte dai vicesindaco Enzo Giardini per Dolegna del Collio e Rosetta Facchin per Tramonti di Sotto. ARC/LP/fc