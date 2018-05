Enti locali: Roberti, sciolto consiglio comunale Villa Santina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Toneguzzi commissario, nuove elezioni tra aprile-giugno 2019Trieste, 30 mag - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha provveduto a deliberare lo scioglimento del consiglio comunale di Villa Santina e a confermare Loris Toneguzzi quale commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dello stesso ente civico.La nomina del commissario straordinario avrà valore fino alla elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale che avverrà tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2019.Al commissario straordinario sono conferiti i poteri già esercitati dal sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunale di Villa Santina.Il 30 aprile del 2018 il sindaco di Villa Santina aveva presentato le proprie dimissioni dalla carica, alle quali erano seguite, in un secondo tempo, quelle di otto consiglieri comunali su dodici.La Regione, con decreto del governatore, aveva quindi provveduto alla nomina di Toneguzzi quale commissario per la provvisoria amministrazione del Comune. ARC/CM