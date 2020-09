Enti locali: Roberti, presto norma per facilitare assunzione personale

Trieste, 29 set - A breve la Giunta regionale presenterà un disegno di legge per il superamento dei limiti di spesa per il personale che consentirà agli Enti locali di procedere a nuove assunzioni.



È quanto ha confermato oggi in Aula a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, rispondendo a un'interrogazione sulla carenza di personale negli Enti locali della Regione.



"Recentemente la Giunta regionale è già intervenuta cedendo ulteriori spazi assunzionali al sistema delle Autonomie locali, ma ci scontriamo con una legislazione nazionale che oltre al sistema degli spazi prevede il rispetto di limiti al tetto di spesa del personale riferito all'epoca del governo Monti, ovvero al 2011-2013" ha spiegato Roberti.



"Grazie ai nuovi patti finanziari siglati nell'accordo tra il governatore Fedriga e il ministro Tria - ha chiarito Roberti - ora la Regione è in grado di incassare il sistema integrato e portare entro dicembre una norma che a partire dal 2021 consenta agli Enti locali regionali una maggiore facilità nel reclutamento del personale". ARC/SSA/ma



