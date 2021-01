Enti locali: Roberti, nuove regole per concertare i fondi sviluppo

Udine, 2 gen - Le politiche di sviluppo dei territorisovracomunali e i relativi investimenti in opere pubblichesaranno regolati da un nuovo sistema di concertazione tra Regionee enti locali.

Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale propostadall'assessore alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia,Pierpaolo Roberti, che definisce tipologie di quote delle risorseda concertare, natura degli interventi finanziabili, modalità dipresentazione delle proposte di investimento, nonché modalità diriparto e gestione delle risorse. "Si tratta di uno dei passaggi chiave nel processo di superamentodelle Uti verso la creazione di una nuova governance delterritorio tra le amministrazioni locali, che favorisce ilcoordinamento e promuove il finanziamento di investimentisovracomunali che siano al contempo di reale interesse strategicoregionale" ha commentato Roberti.

Le risorse per la concertazione previste dalla legge di Stabilità(162,3 milioni di euro nel prossimo triennio e precisamente 22,6milioni per il 2021, 72,2 milioni per il 2022 e 67,4 milioni peril 2023) saranno suddivise in tre quote: una quota perinvestimenti di carattere sovracomunale, a favore dei Comuni che,in forma singola o in forma associata tra territori limitrofi,hanno una popolazione non inferiore a 10mila abitanti e almeno 20chilometri quadrati di superficie territoriale (per i Comuni nonin Comunità di montagna), e popolazione non inferiore a milleabitanti e almeno 40 chilometri quadrati di superficieterritoriale per i Comuni in Comunità di montagna; la secondaquota è riservata a investimenti di tutela e sviluppo delterritorio montano e dell'area collinare a favore,rispettivamente, delle Comunità di montagna e della Comunitàcollinare del Friuli; infine, una terza quota va agliinvestimenti di rilevante interesse regionale a favore dei Comuni.

Gli investimenti rientranti nella prima quota riguardano prioritàregionali in ambito di cultura e sport, infrastrutture (ediliziascolastica) e ambiente. In particolare, nell'ambito culturale,sono finanziati interventi a favore di musei, biblioteche eluoghi della cultura volti alla valorizzazione tramite ladigitalizzazione e l'allestimento di adeguati spazi espositiviper la fruibilità del patrimonio librario, storico, artistico eculturale.

Le proposte di investimento per ciascuna delle tre quote dovrannoessere corredate da uno studio di fattibilità che includa anchecronoprogramma e quadro economico dell'opera.

Una volta concluso il confronto tra la Regione e gli Enti localiche presenteranno domanda (entro febbraio di ogni anno), gliesiti della concertazione saranno recepiti con una norma chedefinirà il riparto delle risorse previste dalla legge diStabilità 2021 per il triennio 2021-2023.ARC/SSA/gg

