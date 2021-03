Enti locali: Roberti, importanza responsabili finanziari è crescente

Trieste, 19 mar - "Il ruolo dei responsabili finanziari degli Enti locali ha un'importanza crescente alla luce dell'applicazione della legge regionale 20, con la quale abbiamo introdotto il criterio della sostenibilità del debito e della spesa in luogo degli automatismi agganciati ai dati storici, e soprattutto in vista della ripartenza che richiederà ai territori di spendere ingenti risorse regionali e statali di fonte europea". È il concetto espresso dall'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti nel webinar che ha concluso il percorso di perfezionamento universitario sul 'Ruolo di responsabile dei servizi finanziari nell'Ente locale 2020', organizzato in collaborazione tra il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell'Università di Udine, Anci Fvg e ComPa Fvg col patrocinio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Udine e di Ancrel Fvg. Al corso, articolato in 60 ore di formazione, hanno preso parte 30 tra responsabili e addetti ai servizi finanziari, revisori e funzionari e dirigenti degli enti locali del Friuli Venezia Giulia. "L'Amministrazione regionale ha la necessità di instaurare un rapporto sempre più stretto con i responsabili finanziari dei comuni - ha affermato Roberti - per poterci confrontare sulle regole che ci siamo dati sulla scia dei patti Tria-Fedriga, con la legge 20 e la successiva delibera sulle soglie di reclutamento del personale e sull'indebitamento, per capire se quelle regole funzionano a dovere e dove possono essere migliorate". Secondo Roberti, "il 2021 sarà un anno importante per misurare e monitorare gli effetti delle riforme regionali sul coordinamento della finanza pubblica. Sistema integrato vuol dire più responsabilità per tutti, dopo che abbiamo ribaltato il principio di una Regione che comanda in quello di una squadra in cui tutti giochiamo insieme". Al webinar odierno, moderato da Paola Mazzurana di ComPa Fvg e introdotto dal professor Andrea Garlatti dell'Università di Udine, ha preso parte anche il presidente dell'Anci Fvg Dorino Favot. "Corsi come questo - ha concluso Roberti - non solo favoriscono l'aggiornamento delle competenze professionali di figure strategiche come i responsabili dei servizi finanziari degli Enti locali, ma sono occasioni speciali per condividere una visione tra soggetti chiamati a dare risposte alle esigenze concrete del territorio in un contesto di forte interdipendenza istituzionale". ARC/PPH/ma

