Enti locali: Roberti, Comunità montagna sia motore sviluppo per Carnia

A Tolmezzo i Comuni hanno approvato lo statuto all'unanimità Tolmezzo, 10 nov - E' stato votato all'unanimità ieri sera,alla presenza dell'assessore regionale alle Autonomie localiPierpaolo Roberti, lo statuto della Comunità di montagna dellaCarnia dai 21 sindaci presenti sui 28 complessivi checostituiscono l'ente."Ho voluto - ha commentato Roberti - essere presente in questomomento simbolicamente importante, perché quella della Carnia èla prima Comunità ad approvare lo statuto: lo fa in un momentocosì difficile, tanto che tra i 28 comuni si contano purtroppoassenze dovute alla pandemia. Mai come in questo momento, però, ènecessario lavorare insieme, mettendo da parte le divisioni perrisolvere insieme i problemi. La nascita di questa Comunità è unostrumento per vincere la sfida della montagna".Rispondendo alle sollecitazioni dei sindaci che sono intervenuti,alcuni in presenza altri in videoconferenza, Roberti ha apertoalla possibilità che alcune funzioni, come quella di polizialocale, possano essere di competenza della Comunità."Quando la Regione ha disegnato la Comunità di montagna - haspiegato Roberti - ha stabilito che l'obbligatorietà fosseprevista esclusivamente per la gestione di funzioni di caratteremontano. Nulla vieta che sia possibile inserire alcune funzionidi carattere prettamente comunale perché è evidente che in unterritorio costituito da piccoli comuni c'è una carenza cronicadi personale che rende difficile l'erogazione di alcuni servizi".Roberti ha ricordato che la recente approvazione della legge112/2020 sulla finanza locale darà nuova linfa al sistemaintegrato, consentendo assunzioni necessarie per garantirel'erogazione di servizi ai cittadini."Con i tagli lineari avviati dieci anni fa hanno patito tutti glienti locali ma lo strascico maggiore è quello lasciato nelle zoneche erano già più disagiate. Con i patti finanziari Tria-Fedrigaè stato fatto un passo importante che ha consentito l'avvio delsistema integrato e, con la norma approvata la scorsa settimanain Consiglio regionale, potremo - spiega Roberti - introdurresistemi di soglie per reclutare personale: dalle proiezioni cheabbiamo elaborato ci sarà la possibilità di assumere oltre unmigliaio di dipendenti, fuori dai vincoli che hanno ingessato inquesti anni le amministrazioni. Abbiamo accelerato il piùpossibile l'approvazione di questa norma per poter dare il tempoagli enti di preparare i piani dei fabbisogni già sul bilanciodel 2021".In tema di sviluppo, Roberti ha ribadito che "la Comunità montanaè stata prevista come ente necessario per svolgere le funzioniprettamente montane ma soprattutto per attivare lo sviluppo: nonvogliamo un contenitore che raccolga le istanze del singolocomune e le trasmetta alla Regione per ottenere il finanziamento,ma un ente che raccolga e trasmetta la visione integrata di unterritorio"."Nella montagna - ha considerato Roberti - non sono mancate lerisorse, ma un'idea di sviluppo condiviso. Stiamo lavorando anchenella legge di Stabilità per dare un ulteriore segnale allamontagna, perché crediamo al valore aggiunto che questoterritorio può dare a tutto il Friuli Venezia Giulia:l'attenzione è tra l'altro stata dimostrata - ha conclusol'assessore - con le due recenti leggi approvate dal Consiglio,quella già citata sul sistema integrato e quella sullederivazioni idroelettriche".ARC/EP

© RIPRODUZIONE RISERVATA