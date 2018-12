Enti locali: Roberti, a Rivignano proroga rendiconto lavori su Stella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 15 dic - È stato prorogato al 30 settembre del 2019 il termine concesso dalla Regione al Comune di Rivignano Teor per la rendicontazione dell'incentivo erogato a favore dell'intervento riguardante la ristrutturazione ed ampliamento del Parco comunale dello Stella per fini turistici e ricettivi. Lo ha deciso la Giunta, su proposta dell'assessore alle Autonomie Locali Pierpaolo Roberti.I lavori, per un ammontare complessivo pari a 300 mila euro, rientrano nei fondi che la Regione ha destinato alla nuova amministrazione frutto della fusione delle due realtà comunali. In quell'occasione vennero assegnati 2,5 milioni per gli oneri di primo impianto, di cui 1,507 milioni di euro per l'estinzione anticipata di mutui dei Comuni di Rivignano e Teor e la parte rimanente per gli interventi riguardanti opere pubbliche strategiche. Di questa seconda tranche faceva parte anche la ristrutturazione del parco comunale dello Stella, intervento la cui rendicontazione di spesa si sarebbe dovuta consegnare alla Regione entro il 31 dicembre 2018.Tuttavia con una lettera inviata alla Regione, il Comune ha chiesto un'ulteriore proroga dei termini perché l'ampliamento del Parco comunale dello Stella è condizionata da procedure di valutazione ambientale. Il ritardo nei lavori di realizzazione delle infrastrutture comunali per fini turistici e ricettivi è dovuto inoltre anche alle tempistiche di acquisizione di alcuni pareri e dell'esproprio di alcune aree. ARC/AL/ep