Enti locali: Roberti, 50mila euro a Sauris per danni da maltempo

Riparazioni all'albergo Morgenleit e al Kursaal

Trieste, 15 nov - La Regione ha riconosciuto al Comune diSauris 50mila euro con i quali provvedere alla riparazione deidanni subiti in ambito territoriale a seguito degli eventiatmosferici registrati a luglio ed agosto di quest'anno.

Lo stanziamento è stato decretato con una apposita deliberaapprovata dalla Giunta su proposta dell'assessore alle Autonomielocali Pierpaolo Roberti.

La somma è stata prelevata dal fondo per il concorso agli onerida accadimenti di natura straordinaria e imprevedibile a favoredei Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti. Gli eventi peri quali l'amministrazione ha chiesto ristoro riguardano unimprovviso parziale cedimento del soffitto dell'edificio AlbergoMorgenleit di proprietà comunale che provocò danni alleapparecchiature della cucina. Ad agosto, invece, le eccezionalipiogge torrenziali allagarono il seminterrato dell'edificiocomunale Kursaal, la piazza e il tendone comunale.

Con i 50mila euro riconosciuti dalla Regione all'amministrazionelocale, nel primo caso si procederà al sostegno delle spese perla messa in sicurezza del soffitto, al consolidamento del solaioe alla sostituzione delle apparecchiature della cucinadanneggiate. Per gli eventi di agosto, invece la quota partedella somma destinata a questo intervento serviranno per coprirei costi di rimozione del fango e la pulizia completa deimagazzini, il ripristino di alcune zone danneggiate e lasostituzione di arredi e attrezzature.ARC/AL/pph

