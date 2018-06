Enti locali: Roberti, 100mila euro a Pinzano per ristoro danni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 15 giu - La Regione ha stanziato a favore del Comune di Pinzano al Tagliamento (Pn) la cifra di 100mila euro che serviranno per coprire le spese sostenute dall'Amministrazione locale a causa degli eventi atmosferici accaduti a metà dicembre del 2017 e nei primi giorni del 2018. Lo ha deciso la Giunta Fedriga approvando, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, una apposita delibera.La richiesta è stata avanzata dal Comune in base ad una norma che definisce i principi e le disposizioni in materia di finanza locale. In particolare, il regolamento autorizza la Regione a stanziare un fondo per il concorso agli oneri dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile; questi ultimi devono essersi verificati nell'anno di stanziamento delle relative risorse o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente e non finanziabili con le normali risorse di bilancio.Nei giorni 11 e 12 dicembre del 2017, a seguito di abbondanti precipitazioni piovose e vento forte, vennero danneggiati il manto di copertura dell'immobile sede di ambulatori medici nonché i locali accessori alla sede municipale. A marzo invece le gelate, con persistenti temperature sotto zero, provocarono deformazioni e fessurazioni del manto di copertura dell'edificio scolastico. ARC/AL/fc