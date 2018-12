Enti locali: domani 10/12 Consiglio delle Autonomie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 9 dic - Domani, lunedì 10 dicembre, alle ore 16, nel palazzo della Regione in via Sabbadini a Udine, è convocato il Consiglio delle Autonomie locali.All'ordine del giorno l'illustrazione degli emendamenti integrativi alla manovra finanziaria e l'espressione del parere sul regolamento che fissa le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali per la fase sperimentale. Il Cal designerà poi un componente dell'Organo di revisione del comparto e uno del Consiglio di indirizzo dell'Ircs Cro di Aviano. ARC