Enti locali: Callari, ok piccole aggregazioni in area vasta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 9 ago - "Al di là di come verrà strutturata la geografia istituzionale con la nuova riforma degli enti locali allo studio dell'assessore competente, la Regione intende garantire la salvaguardia di quelle realtà territoriali più piccole che vogliono condividere obiettivi e servizi: potranno dunque esistere all'interno dell'ente di area vasta aggregazioni in grado di gestire competenze di specifico interesse per un territorio, come ad esempio quelle del personale".È quanto ha indicato l'assessore a Funzione pubblica e semplificazione del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, ai primi cittadini di Drenchia, Grimacco, San Leonardo, San Pietro al Natisone e Pulfero nel corso di un incontro che si è tenuto nel Municipio di Drenchia con, all'ordine del giorno, alcune problematiche sulla carenza di personale nelle rispettive amministrazioni.Nel corso del colloquio i sindaci hanno esposto le problematiche di un territorio in cui lo spopolamento non dà segno di inversione, in cui le attività economiche sono scarse se non inesistenti e in cui, per dare sviluppo e futuro a luoghi che vivono quotidianamente l'abbandono da parte dei giovani per la ricerca di opportunità di lavoro, occorre puntare su servizi turistici e attrattività."I sindaci mi hanno esposto - ha reso noto Callari - le problematiche del personale in primis, ma mi hanno sottoposto anche un quadro generale di estrema fragilità: chiedono sburocratizzazione per poter avviare progetti e insediamenti turistici e aiuto nella cura del territorio che oggi è abbandonato anche nei servizi primari."Ho ribadito - ha aggiunto - come la Regione, attraverso le sue direzioni, porrà molta attenzione a rispondere alle loro esigenze nella consapevolezza che i territori sono diversi e che meritano tutti, nessuno escluso, profondo ascolto e risposte in grado di salvaguardare la loro identità".Callari ha richiamato anche l'importanza di questa fase di ascolto "soprattutto - ha rimarcato - in un territorio come quello delle Valli dove la stessa presenza dell'Amministrazione regionale è mancata: per questo mi sono recato a Drenchia, recependo di persona - ha concluso l'assessore - bisogni e esigenze di queste comunità". ARC/EP/fc