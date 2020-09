Enti locali: a Enemonzo 64mila euro per danni maltempo 2019

Trieste, 4 set - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali, ha deliberato di erogare un contributo di 64mila euro al Comune di Enemonzo per fronteggiare i danni legati all'ondata di maltempo abbattutasi in Friuli Venezia Giulia nel novembre 2019.



Lo stanziamento, erogato attraverso il Fondo regionale accadimenti straordinari, risponde a un'istanza d'intervento avanzata dall'Amministrazione carnica in seguito ai danneggiamenti subiti per le intense piogge e le forti raffiche di vento dello scorso autunno, che hanno compromesso, tra l'altro, l'impianto telefonico e di illuminazione della sede municipale, l'orto botanico e il giardino pubblico del locale centro sociale e la rete viaria della frazione di Fresis.



Con le risorse del Fondo accadimenti straordinari, istituito per sostenere i Comuni in relazione ad avvenimenti imprevedibili e improvvisi non finanziabili con le normali poste di bilancio, la Regione nel 2020 ha sostenuto altri tre interventi a favore dei Comuni di Ampezzo (48.800 euro), Palazzolo dello Stella (40.260 euro) e Valvasone Arzene (88.130 euro). ARC/CCA/pph



