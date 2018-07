Enti loc.: Roberti, 60mila euro per garantire lezioni a Prepotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pordenone, 27 lug - Un contributo straordinario di 60mila euro sarà assegnato al Comune di Prepotto, a seguito della chiusura della scuola primaria Dante Alighieri, per consentire il regolare svolgimento delle attività scolastiche utilizzando una struttura a noleggio e soprattutto considerando l'impossibilità di accogliere la richiesta di finanziamento dell'amministrazione comunale sul fondo per il concorso agli oneri dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da eventi di natura straordinaria o imprevedibile. Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, motivando da un lato il rigetto dell'istanza del Comune di ottenere le risorse previste dal fondo e dall'altro la conseguente necessità di soddisfare la richiesta dell'ente."La Giunta regionale non ha potuto accogliere la domanda di contributo a valere sul fondo accadimenti perché non rientrava nei criteri previsti dal regolamento ma siamo intervenuti con un contributo straordinario di 60 mila euro, in assestamento di bilancio, per il noleggio di una struttura che garantisca la continuità scolastica".Il finanziamento richiesto dall'amministrazione comunale sul fondo era nato a seguito dell'ordinanza, contingibile ed urgente, con cui era stata disposta, lo scorso marzo, la chiusura della scuola primaria Dante Alighieri di Prepotto per non aver superato la verifica di vulnerabilità sismica. La conseguenza fu il trasferimento delle 5 sezioni della scuola primaria nei locali della materna e della sede municipale e l'istanza di contributo per il noleggio di una struttura di 240 mq per il prossimo anno scolastico per la durata di 12 mesi per dotarsi di locali adeguati per lo svolgimento delle lezioni.L'attività istruttoria aveva rilevato che la domanda dell'ente non aveva i requisiti previsti dal regolamento in relazione alla natura straordinaria o imprevedibile dell'accadimento; da qui la necessità di presentare l'emendamento in Aula nei giorni scorsi."Se da un lato, dunque, è stata approvata oggi la delibera che nega il contributo sulla linea di finanziamento riferita al fondo - ha specificato Roberti - dall'altro abbiamo presentato una norma per dare risposta al Comune e garantire la continuità scolastica". ARC/LP/ppd