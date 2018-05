Enogastronomia: Sapori Pro Loco, Ersa promuove i prodotti marchio Aqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 10 mag - L'Ersa, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, sarà presente alla 17/sima edizione di Sapori di Pro Loco in programma dal 12 al 20 maggio 2018 tra le esedre di Villa Manin a Passariano. In collaborazione con il Comitato regionale dell'Unione delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, ha organizzato alcuni eventi per promuovere i prodotti tradizionali e quelli certificati "AQUA".Diversi gli appuntamenti in programma: da un incontro sulla conoscenza ed utilizzo delle erbe spontanee in cucina, in collaborazione con l'UTI della Carnia, ad un incontro - assaggio sull'olivicoltura del Friuli Venezia Giulia a cui seguirà un approccio all'assaggio degli oli extravergini di oliva del territorio. Previsti anche brevi corsi di degustazione di vini, in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier del FVG, e di birre artigianali a cura dell'Associazione Birrai Artigiani del FVG.Nella mattina di domenica 20 maggio sarà anche allestito un "mini caseificio" dove i tecnici dell'agenzia spiegheranno la lavorazione e produzione del formaggio del nostro territorio. Seguirà l'incontro "Le produzioni lattiero - casearie espressione del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia". Si tratterà di un vero e proprio percorso guidato di degustazione a queste genuine produzioni per farle conoscere per valorizzarle. Questa iniziativa si svolge nell'ambito dei progetti di cooperazione transfrontaliera MADE e TOP VALUE, che vedono la collaborazione dell'Ersa FVG, dell'Università degli Studi di Udine e del Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo.Nel pomeriggio è previsto uno show- cooking con i prodotti a marchio AQUA a cura dello chef stellato Emanuele Scarello. All'interno della manifestazione sarà allestito un punto vendita di prodotti a marchio "AQUA". ARC/Com