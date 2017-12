Energia: Vito, proseguirÃ  collaborazione Regione-Area Science Park

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 2 dic - Prosegue la collaborazione tra la Regione e Area Science Park (Asp) nel settore della ricerca in materia di fonti energetiche rinnovabili, risparmio energetico e trasporto urbano sostenibile.Su proposta dell'assessore all'Ambiente ed Energia Sara Vito, la Giunta regionale ha, infatti, approvato lo schema della seconda Convenzione attuativa tra l'Amministrazione e l'Asp e ha disposto, a copertura delle spese relative alla collaborazione scientifica fornita, di stanziare la somma di 38 mila euro."Scopo dell'accordo tra la Regione e Area Science Park - ricorda Vito - è l'acquisizione, attraverso un reciproco scambio di informazioni, degli elementi atti a creare le condizioni per riunire progetti locali in un'unica proposta progettuale sistematica e finanziabile, da sottoporre alla Banca europea degli investimenti (Bei), mobilitando in questo modo - aggiunge l'assessore - investimenti privati nel settore pubblico, con l'obiettivo non secondario di superare le difficoltà di indebitamento da parte degli enti locali".L'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park è un ente pubblico di ricerca che si propone di contribuire all'attuazione degli obiettivi nazionali derivanti dal pacchetto 'clima energia' e di favorire ricadute e impatti economici in materia di maggiore efficienza energetica, sostenendo e accrescendo la competitività delle imprese locali, e del territorio, attraverso il proprio sistema di competenze distintive negli ambiti e nei settori dell'ambiente e dell'energia.Il tutto, per accertare la possibilità di avviare nel Friuli Venezia Giulia azioni di investimento nell'ambito dell'efficienza energetica, delle fonti di energia rinnovabili e del trasporto urbano sostenibile, avvalendosi dei fondi di assistenza tecnica ELENA - European Local ENergy Assistance.ELENA è un programma attivato dalla Commissione europea in collaborazione con la Bei, per fornire supporto alle autorità locali e regionali nello sviluppo e nella realizzazione di investimenti nel campo dell'energia sostenibile. ARC/CM/ppd