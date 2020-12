Energia: Scoccimarro, prorogate al 31 gennaio agevolazioni carburanti

Udine, 24 dic - La Giunta regionale, su proposta dell'assessorealla Difesa dell'ambiente, all'energia e allo svilupposostenibile, Fabio Scoccimarro, ha prorogato fino al 31 gennaio2021 il periodo di prova per le agevolazioni attualmente concesseai residenti nel Friuli Venezia Giulia sull'acquisto deicarburanti per autotrazione.

Lo sconto sul prezzo di acquisto alla pompa dei carburanti,introdotto in considerazione della particolare situazione dicrisi e in attesa di un intervento risolutivo dei Ministericompetenti e delle compagnie petrolifere, si conferma maggiorenelle aree montane e nei Comuni considerati svantaggiati.

"Nello specifico - illustra l'assessore - ai residenti neiMunicipi che si trovano nella Zona 1, oltre al contributo base di12 centesimi al litro per la benzina e di 8 centesimi al litroper il gasolio, viene praticata la riduzione stabilita inprecedenza di 10 centesimi al litro per la benzina e di 8centesimi al litro per il gasolio, alla quale si aggiungel'ulteriore agevolazione, prorogata fino al 31 gennaio, di 7centesimi al litro per la benzina e di 4 centesimi al litro peril gasolio."

Ne deriva dunque che, nella menzionata Zona 1, il contributototale sul prezzo di acquisto rimane per il momento invariato a29 centesimi al litro per la benzina e a 20 centesimi per ilgasolio.

"Per quanto attiene infine alla Zona 2, che raggruppa i Comuninei quali viene praticato lo sconto base - conclude Scoccimarro-, il contributo sulla benzina si consolida sui 14 centesimi allitro, mentre quello sul gasolio resta pari a 9 centesimi allitro."ARC/CM/dfd

© RIPRODUZIONE RISERVATA