Energia: l'attestato energetico degli edifici (Ape) diventa telematico

Udine, 28 mar - Dal 5 aprile gli attestati di prestazione energetica degli edifici (Ape) dovranno essere depositati esclusivamente in via telematica attraverso il sistema informativo regionale (Sirape).Le funzionalità del software e il contesto normativo di applicazione sono stati illustrati oggi a Udine nel corso di un convegno organizzato dall'amministrazione regionale, in collaborazione con gli Ordini professionali di architetti, geometri e periti industriali di Udine.Sebastiano Cacciaguerra, direttore servizio energia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Angela Sanchini, energy manager Insiel e Oliviero Pagnacco, applications services Insiel, sono intervenuti sulla normativa di riferimento, sugli aspetti legati al catasto Ape e sul funzionamento dell'applicativo web accessibile dal link http://sirape.regione.fvg.itIl sistema è stato sviluppato da Insiel per la direzione regionale Ambiente ed Energia, in applicazione delle norme nazionali, del Piano energetico regionale e della L.R. 3/2018 recante "Norme urgenti in materia di ambiente ed energia".L'incontro ha chiarito che l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, compravendite di edifici, appartamenti o quote degli stessi, locazioni (con nuovo contratto) di edifici, appartamenti o quote degli stessi, edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 metri quadrati, contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico.È stato precisato inoltre che l'Ape non sostituisce ma si aggiunge all'Aqe (attestato di qualificazione energetica), ancora vigente; in ogni caso, dal prossimo 5 aprile, gli unici Ape utilizzabili saranno quelli presenti nell'archivio digitale.Alla piattaforma posso accedere i cittadini per visionare il catasto degli Ape depositati in Regione, con possibilità di individuare l'immobile di interesse sia su mappa che tramite i codici catastali, per consultare l'elenco dei certificatori energetici accreditati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e per avere statistiche relative ai dati energetici contenuti negli attestati stessi; i notai (e i dipendenti degli studi notarili) per scaricare gli attestati e i relativi allegati in originale; i dipendenti degli Enti pubblici (Regione, Comuni, ATER,...) per ottenere gli attestati in originale e per le statistiche sui dati energetici; i soggetti certificatori (sia tecnici abilitati che Enti pubblici/organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, organismi pubblici o privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria in generale e impiantistica connessa) per l'invio degli attestati.Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, devono riportare le seguenti informazioni: gli indici di prestazione energetica dell'involucro (invernale ed estivo), l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, la classe energetica corrispondente.La norma prevede inoltre specifici requisiti per i certificatori energetici e fissa gli obblighi di sopralluogo per il rilascio della certificazione.Per chiarimenti la Regione ha attivato un numero verde gratuito da telefono fisso (800 098 788 da cui selezionare '4' e poi '2' - settore APE) ed un numero telefonico per chiamate da cellulare (040 06 49 013) oltre ad un indirizzo mail a cui si possono inoltrare richieste o segnalazioni: ediliziasostenibile@insiel.it ARC/SSA/ppd