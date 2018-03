Energia: da aprile nuovo portale per deposito Ape

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 26 mar - Dal 5 aprile gli attestati di prestazione energetica degli edifici (Ape) dovranno essere depositati esclusivamente in via telematica attraverso un nuovo applicativo web.È quanto prevede la strategia di intervento definita dal piano energetico regionale e in particolare la legge regionale 3/2018 recante norme urgenti in materia di ambiente ed energia.Le funzionalità e le modalità di utilizzo del nuovo portale saranno illustrate mercoledì 28 marzo, alle 9.30, a Udine, nell'auditorium Comelli del palazzo Regione in via Sabbadini 31, nel corso di un convegno organizzato dall'Amministrazione regionale in collaborazione con gli Ordini professionali di architetti, geometri e periti industriali di Udine.I relatori, ovvero Sebastiano Cacciaguerra, direttore servizio regionale, Angela Sanchini, energy manager Insiel, e Oliviero Pagnacco, applications services Insiel, si soffermeranno sulla normativa di riferimento, sugli aspetti legati al catasto Ape e sul funzionamento del sito Sirape http://sirape.regione.fvg.it.L'incontro è rivolto a certificatori, notai, enti e cittadini interessati all'utilizzo dell'applicativo.Per partecipare è richiesta l'iscrizione online dal sito www.regione.fvg.it. L'accesso in sala è consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili. ARC/SSA/fc