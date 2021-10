Elezioni: Viscardis confermata sindaco di Bertiolo

Trieste, 4 ott - Eleonora Viscardis, appoggiata da Lega Salvini Fvg e da Linea Civica con Centro destra per Bertiolo Forza Bertiolo, è stata confermata sindaco del Comune di Bertiolo con 760 voti, pari al 52,81 per cento dei voti validi.



Ha inoltre ottenuto voti:



- Mario Virgili (Scelta responsabile Virgili sindaco e Fa insieme), con il 47,19 per cento dei voti (679)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/RT/pph





