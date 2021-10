Elezioni: Steccati confermato sindaco di Tarcento

Trieste, 4 ott - Mauro Steccati appoggiato dalle liste Forza Tarcento, Siamo Tarcento, Lega Salvini e Fratelli d'Italia, è stato confermato sindaco del Comune di Tarcento con 2.013 voti, pari al 47,36 per cento dei voti validi.



Hanno inoltre ottenuto voti:



- Walter Tomada (Rinnovare Tarcento Tomada Sindaco, Con Tomada-Una Nuova Tarcento e Tarcento Insieme), con il 43,86 per cento dei voti (1.864)



- Riccardo Prisciano (No Autostazione-Lista Civica, Tarcento ci Lega-Prisciano Sindaco e Prisciano Sindaco), con l'8,78 per cento (373)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/GG/pph





