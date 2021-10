Elezioni: Sette sindaco di Latisana

Trieste, 4 ott - Lanfranco Sette, appoggiato dalle liste Progetto Latisana, Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale, Lega Salvini Fvg, Forza Italia - Latisana, è stato eletto sindaco del Comune di Latisana con 4.042 voti, pari al 65,8 per cento delle schede valide.



Hanno inoltre ottenuto voti:



- Angelo Valvason (Vivere Latisana, Uniti per Latisana, Futuro Comune Latisana, Alleanza Per Latisana), con il 27,23 per cento dei voti (1.673)



- Gianluca Galasso (Latus Anniae), con il 6,97 per cento dei voti (428)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it).





