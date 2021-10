Elezioni: seggi regolarmente costituiti nei 38 Comuni del Fvg

Trieste, 2 ott - Tutti i seggi elettorali dei 38 Comuni del Friuli Venezia Giulia coinvolti nelle elezioni comunali sono stati regolarmente costituiti nel pomeriggio di oggi, così come comunica il servizio Elettorale della Regione.



I cittadini saranno chiamati alle urne domani, domenica 3 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 4 ottobre (dalle 7 alle 15), mentre le operazioni di scrutinio si svolgeranno nella giornata di lunedì subito dopo la conclusione delle operazioni di voto.



In totale ammontano a 367.228 gli elettori del Friuli Venezia Giulia coinvolti da questa tornata elettorale, di cui 191.136 donne e 176.092 uomini. Questa la lista completa dei 38 comuni (con gli aventi diritto al voto) che, attraverso le elezioni amministrative, rinnoveranno sindaco e consiglio comunale: Aiello del Friuli (2.116); Bagnaria Arsa (3.520); Bertiolo (2.528); Castelnovo del Friuli (1.220); Chions (4.698); Comeglians (563); Cordenons (16.981); Dogna (227); Drenchia (290); Erto e Casso (509); Grado (7.141); Latisana (11.828); Majano (6.084); Moimacco (1.463); Moraro (607); Muggia (12.293); Palazzolo dello Stella (2.686); Palmanova (4.880); Paularo (2.479); Pinzano al Tagliamento (1.497); Pordenone (42.195); Porpetto (2.587); Pravisdomini (2.910); Resiutta (311); Romans d'Isonzo (3.306); Ronchis (2.073); Ruda (2.692); San Giorgio di Nogaro (6.642); San Pier d'Isonzo (1.714); San Quirino (3.836); San Vito al Tagliamento (13.874); Sauris (510); Tarcento (8.867); Torreano (2.287); Torviscosa (2.685); Trieste (184.489); Vajont (1.288); Vivaro (1.352). Il rinnovo degli organi dei Comuni di Trieste, Pordenone, San Vito al Tagliamento e Cordenons può comportare lo svolgimento del turno di ballottaggio nel caso in cui, al primo turno, nessuno dei candidati alla carica di sindaco abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 17 e lunedì 18 maggio.



La collaborazione tra Comuni, Servizio Elettorale della Regione e Insiel consentirà la pubblicazione in tempo reale sul sito ufficiale della Regione di tutti i dati ufficiosi riguardanti lo svolgimento delle elezioni (affluenza al voto e risultati). ARC/GG





© RIPRODUZIONE RISERVATA