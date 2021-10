+++ Elezioni: riconteggio a Torviscosa, Turco sindaco +++

Trieste, 4 ott - A seguito di un riconteggio delle schede Marco Turco, appoggiato dalle liste Progetto Comune-Amministrare per progredire e Torviscosa c'è, è stato eletto sindaco del Comune di Torviscosa con 544 voti, pari al 38,15 per cento dei voti validi. Esattamente lo stesso numero di voti (544)conseguito dal candidato Enrico Monticolo (Insieme per Torviscosa e Torviscosa rinasce insieme). Vince Turco in quanto, come previsto dalla legge regionale in materia di elezioni comunali, a parità di voti viene eletto il candidato sindaco più giovane.



Ha inoltre ottenuto voti:



- Roberto Duz (Torviscosa 4.0 Progetto futuro), con il 23,70 per cento dei voti (338)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/). ARC/GG/pph





