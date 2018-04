Elezioni regionali: affluenza alle urne ore 12.00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 29 apr - Affluenza alle ore 12.00 per l'elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale.Friuli Venezia Giulia -- 200.139 votanti su 1.107.415 iscritti: 18,07 per centoCircoscrizione Trieste-- 35.047 votanti su 212.168 iscritti: 16,52 per centoCircoscrizione Gorizia -- 21.517 votanti su 118.817 iscritti: 18,11 per centoCircoscrizione Udine -- 79.443 votanti su 410.607 iscritti: 19,35 per centoCircoscrizione Tolmezzo -- 13.556 votanti su 82.220 iscritti: 16,49 per centoCircoscrizione di Pordenone -- 50.576 votanti su 283.603 iscritti: 17,83 per centoI dati ufficiosi sono forniti dal Servizio elettorale della Regione e sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (www.regione.fvg.it). ARC/MA/ppd