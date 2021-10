Elezioni: Polidori sindaco di Muggia

Trieste, 4 ott - Paolo Polidori, appoggiato da Lega Salvini Fvg, Lista Stener x Muggia, Noi per Muggia, Forza Muggia - Dipiazza per Muggia, Prima Muggia, Fratelli d'Italia, è stato eletto sindaco del Comune di Muggia con 3.144 voti, pari al 48,75 per cento delle schede valide.



Hanno inoltre ottenuto voti:



- Francesco Bussani (Cittadini per Muggia - Una regione in comune, Partito Democratico - Demokratska Stranka, Lista Bussani, Partito della Rifondazione Comunista Sinistra Europea - Stranka Komunisticne Prenove Evropska Levica), con il 31,21 per cento dei voti (2.013)



- Roberta Tarlao (Comitato Noghere - No Laminatoio, Podemo, Verdi/SEquS, Meio Muja) con il 15,03 per cento dei voti (969)



- Maurizio Fogar (Muggia), con il 5,01 per cento dei voti (323)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it). ARC/MA/pph





© RIPRODUZIONE RISERVATA