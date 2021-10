Elezioni: Peruzzi, confermato sindaco di Dogna

Trieste, 4 ott - Simone Peruzzi, appoggiato da Continuità per il futuro, è stato confermato sindaco del Comune di Dogna con 86 voti validi.



Come previsto della legge regionale 19 del 2013, il quorum per rendere valida l'elezione è stato calcolato detraendo dagli aventi diritto al voto i cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire).



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it)





