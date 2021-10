Elezioni: Pascolini sindaco di Torreano

Trieste, 4 ott - Francesco Pascolini, appoggiato dalle liste Torreano in movimento e Torreano Futura, è stato eletto sindaco del Comune di Torreano con 636 voti, pari al 54,04 per cento dei voti validi.



Ha inoltre ottenuto voti:



- Monica Cantarutti (Per Torreano) con il 45,96 per cento dei voti (541).



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione https://elezioni.regione.fvg.it/ ARC/GG/pph





