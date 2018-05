Elezioni Fvg: Massimiliano Fedriga nuovo presidente Regione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 30 apr - Massimiliano Fedriga, sostenuto da Lega, Forza Italia, Progetto Fvg, Fratelli d'Italia e Autonomia Responsabile, è stato eletto presidente del Friuli Venezia Giulia con 307.118 voti, pari al 57,09% dei voti validi (sezioni 1369 su 1369). I risultati della consultazione, diffusi dal Servizio Consiglio Autonomie locali ed Elettorale della direzione centrale Autonomie locali e Coordinamento delle riforme, attribuiscono a Sergio Bolzonello, appoggiato da Partito Democratico, Cittadini per Bolzonello Presidente, Open Sinistra FVG e Slovenska Skupnost (US-SSk), 144.361 voti, pari al 26,84%.Alessandro Fraleoni Morgera, del MoVimento 5 Stelle ha totalizzato 62.775 voti (11,67%), mentre Sergio Cecotti (Patto per l'Autonomia) ne ha ottenuti 23.696 (pari al 4,40%).Il totale dei voti validi, su un totale di 549.390 votanti, è di 537.950; 3691 le schede bianche, 7729 le schede nulle, 20 i voti contestati o non assegnati.I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it ARC/PPH/fc