Elezioni: Festa eletto sindaco di Aiello del Friuli

Trieste, 4 ott - Roberto Festa, appoggiato da Aiello Joannis uniti per il futuro, è stato eletto sindaco del Comune di Aiello del Friuli con 611 voti, pari al 54,17 per cento dei voti validi.



Ha inoltre ottenuto voti:



- Rudi Buset (Progetto Comune), con il 45,83 per cento dei voti (517)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione https://elezioni.regione.fvg.it/ ARC/RT/pph





© RIPRODUZIONE RISERVATA