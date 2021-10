Elezioni: Donda sindaco di Moraro

Trieste, 4 ott - Lorenzo Donda, appoggiato dalla lista Moraro Insieme, è stato eletto sindaco del Comune di Moraro con 170 voti, pari al 42,5 per cento delle schede valide.



Hanno inoltre ottenuto voti:



- Alberto Pelos (Essere Paese), con il 41,25 per cento dei voti (165) - Adriano Colugnat (Lista par Morar), con il 16,25 per cento dei voti (65)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it). ARC/MA/pph





