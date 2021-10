Elezioni: Delle Vedove confermato sindaco di Cordenons

Trieste, 4 ott - Andrea Delle Vedove, appoggiato dalle liste Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, Lega Salvini Fvg, Forza Italia Berlusconi presidente e da Rinascimento Sgarbi Cordenons, è stato confermato sindaco del Comune di Cordenons con 4.982 voti, pari al 58,49 per cento dei voti validi.



Hanno inoltre ottenuto voti:



Paolo Peresson (Cittadini insieme per Cordenons, Progetto Forza Cordenons e Cordenons Democratica) con il 34,27 per cento dei voti (2.919);



Gianpaolo Biason (Movimento 5 stelle) con il 3,99 per cento dei voti (340);



Franco Vampa (Lista civica Cordenons Futura) con il 3,24 per cento dei voti (276).



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione https://elezioni.regione.fvg.it/ ARC/GG/ma





