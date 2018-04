Elezioni comunali: Valent sindaco di San Daniele del Friuli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 30 apr - Pietro Valent, appoggiato dalle liste Lega, San Daniele Svolta e Fratelli d'Italia, è stato eletto sindaco di San Daniele del Friuli con 1591 voti, pari al 39,74 per cento delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti Paolo Menis (Civica 18 S. Daniele, S. Daniele bene comune) con 1555 voti (pari al 38,84 per cento); Leonardo Della Rosa (Innovare S. Daniele), con 677 preferenze (pari al 16,91 per cento) e Francesco Paolo Decleva (Lista per tutti) con 181 preferenze (pari al 4,52 per cento).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it ARC/AL/fc