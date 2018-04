Elezioni comunali: Pitton sindaco di Talmassons

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 30 apr - Fabrizio Pitton, appoggiato dalle liste Per Talmassons, Forza Talmassons, Punto di Incontro e Lista civica presente per Talmassons, è stato eletto sindaco di Talmassons con 2012 voti, pari al 100 per cento delle schede valide.Essendo Pitton l'unico candidato in lizza, l'elezione risulta valida in quanto sono stati soddisfatti i due requisiti richiesti: il numero dei volti validi non doveva essere inferiore al 50 per cento dei votanti e questi ultimi non dovevano essere inferiori al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, esclusi quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero (Aire).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito della Regione www.regione.fvg.it ARC/SSA/fc