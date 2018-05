Elezioni comunali: Odorico sindaco di Sequals

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 30 apr - Enrico Odorico, appoggiato dalla lista Democrazia Civica, è stato eletto sindaco di Sequals con 577 voti, pari al 50,22 per cento delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti Matteo Moretto (Intant bundì) con 508 voti (pari al 44,21 per cento) e Noris Pascut (Casapound Italia) con 64 voti (pari al 5,57 per cento).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it ARC/AL/fc