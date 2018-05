Elezioni comunali: Mattiussi sindaco di San Giorgio di Nogaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 30 apr - Roberto Mattiussi, appoggiato dalle liste Cambiamento Responsabile e Roberto Mattiussi Sindaco, è stato eletto sindaco di S. Giorgio di Nogaro con 2212 voti, pari al 56,37 per cento delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti Daniele Salvador (Uniti per S. Giorgio, S. Giorgio al centro) con 1024 voti (pari al 26,1 per cento) e Davide Bonetto (Impegno civico, Città futura - S. Giorgio di Nogaro) con 688 voti (pari al 17,53 per cento).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it ARC/AL/fc