Elezioni comunali: Leon sindaco di San Giorgio della Richinvelda

Trieste 30 apr - Michele Leon, appoggiato dalla lista Radici e futuro, è stato eletto sindaco di S. Giorgio della Richinvelda con 1887 voti, pari al 100 per cento delle schede valide.Essendo Leon l'unico candidato in lizza, l'elezione risulta valida in quanto sono stati soddisfatti i due requisiti richiesti: il numero dei volti validi non doveva essere inferiore al 50 per cento dei votanti e questi ultimi non dovevano essere inferiori al 50 per cento degli elettori presenti nelle liste elettorali del Comune, esclusi quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero (Aire).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it ARC/AL/f