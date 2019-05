Elezioni comunali: Fvg, affluenza finale alle 23.00 62,21 per cento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raggiunto il quorum dove si è presentato un unico candidato sindacoUdine, 27 mag - Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato l'affluenza finale rilevata alle ore 23.00 per le elezioni amministrative nei 117 Comuni chiamati al voto. In Friuli Venezia Giulia su un totale di 310.208 elettori hanno votato in 192.988, ovvero il 62,21 per cento. In tutti i 21 Comuni dove si è presentato un unico candidato sindaco è stato raggiunto il quorum dei votanti previsto dall'articolo 71 della LR 19/2013. In sostanza il numero dei votanti, detratti gli elettori residenti all'estero (AIRE), non è stato inferiore al 50%.In particolare nei Comuni di Cavasso Nuovo, Flaibano, Grimacco, Pulfero, Ravascletto e Verzegnis, pur essendo stata l'affluenza inferiore al 50%, il quorum è stato raggiunto detraendo dagli aventi diritto al voto il numero dei residenti all'estero.In ogni caso domani in sede di scrutinio dovrà essere accertato l'altro quorum, che verosimilmente sarà raggiunto in tutti i Comuni, ovvero si dovrà accertare che l'unico candidato sindaco abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50%. ARC/PPD