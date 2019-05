Elezioni comunali: Fvg, affluenza finale 62,21 per cento (2)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 27 mag - Nei 13 Comuni al voto nel territorio della ex provincia di Gorizia su 26.509 aventi diritto hanno votato in 17.996 (67,89 per cento).Nei 15 Comuni della ex provincia di Pordenone su 49.675 elettori i votanti sono stati 29.361 (59,11 per cento).Nei 3 Comuni della ex provincia di Trieste su 7.826 elettori i votanti sono stati 4.909 (62,73 per cento).Infine negli 86 Comuni della ex provincia di Udine su 226.199 aventi diritto hanno espresso il voto 140.722 elettori (62,21 per cento).Lo comunica il Servizio elettorale della Regione.Nelle consultazioni del 2014, in cui i Comuni al voto erano stati 131, il dato di affluenza regionale alle ore 22.00 (allora i seggi si chiudevano un'ora prima) era stato del 63,97 per cento. ARC/PPD